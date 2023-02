Da Cuadrado a Vlahovic: tutti gli ex di Juve-Fiorentina

Da Cuadrado a Vlahovic: andiamo alla scoperta dei più famosi giocatori che sono passati dalla Fiorentina alla Juve

redazionejuvenews

In vista del match tra Juve e Fiorentina, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sugli ex della partita: "Juventus-Fiorentina è una partita che ha avuto molti giocatori che hanno vestito entrambe le maglie.

JUAN CUADRADO

L'ultimo Juventus-Fiorentina è stato deciso da un'invenzione di Juan Cuadrado all'ultimo respiro della gara. Per il colombiano non è una novità applicare la legge dell'ex: aveva già segnato nel primo confronto da bianconero con la Viola, nel 2015-16.

DUSAN VLAHOVIC

Da avversario Dusan Vlahovic ha giocato 3 volte all'Allianz Stadium. La foto fa riferimento alla gara del 2019-20, quando l'attaccante serbo ha giocato solo l'ultima mezz'ora. L'anno successivo è andato in gol con una delle sue classiche accelerazioni palla al piede e ha mostrato tutto il talento che ben conosciamo.

FEDERICO CHIESA

La Juventus era nel destino di Chiesa. Federico ha fatto proprio il suo esordio in Serie A all'Allianz Stadium il 20 agosto 2016, all'età di 18 anni e 10 mesi. E a lanciarlo nel grande calcio c'era un ex giocatore bianconero, in quel momento sulla panchina della Fiorentina: Paulo Sousa.

ALESSANDRO MATRI

L'esultanza di Matri in Juventus-Fiorentina del 2012-13, vinta dalla Signora per 2-0 per effetto delle reti di Vucinic e del numero 32 bianconero. Alessandro successivamente giocherà a Firenze nella prima parte del 2014, per poi fare ritorno a Torino l'anno successivo.

AMAURI

Uno scatto che esalta le qualità acrobatiche di Amauri. Nel 2009-10 il centravanti brasiliano va in gol in Juventus-Fiorentina. Da viola darà una mano alla sua ex squadra segnando contro il Milan nella giornata che determinerà la svolta del campionato 2011-12 con il sorpasso bianconero sui rossoneri".

