Mercato Juve – Annuncio clamoroso su un colpo da urlo | Raffica

Sta ritrovando continuità la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo vittoria consecutiva in campionato e classifica che senza la penalizzazione significherebbe Champions piena. Giovedì i bianconeri affronteranno l'ostacolo Nantes in Europa League, in una competizione alla quale la società piemontese tiene particolarmente. Non dimentichiamoci che vincendola, si andrebbe diretti in Champions.