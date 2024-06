Calciomercato Juventus | 3 giocatori (forti forti) hanno già detto sì!

Tra le indiscrezioni che filtrano, rispetto al calciomercato della Juventus, ce ne sono alcune particolarmente importanti

Tutti vogliono la Juventus. La musica è cambiata. Ed è tornata alle origini. Indiscrezioni da ogni dove danno l’impressione che quello che abbiamo scritto in queste poche righe non solo sia la verità. Ma anche che molto presto potrà tramutarsi in qualcosa di chiarissimo per quel che concerne il calciomercato. Da quanto ci risulta, infatti, ci sarebbero almeno 3 giocatori pronti a dire sì al trasferimento a Torino, in bianconero.

Juventus al lavoro in sede di calciomercato

Il primo è Thuram. Gli altri chiacchierano, Giuntoli si muove. E le notizie che la nostra redazione ha raccolto ci dicono che il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento alla Juventus. Meta gli vuole. Che gli piace. Evidentemente più delle altre che pure non gli mancano. Tanto per intenderci: lo vorrebbe pure Marotta. Thuram verrà alla Juventus. Per buona pace di tutti. Ma non è finita qui.

Da quanto ci risulta c’è anche Calafiori che starebbe spingendo per far “scendere” il suo valore a 30 milioni di euro. Il massimo che la Juve sarebbe disposta a spendere attualmente per il difensore che alla Juve ritroverebbe il suo allenatore, quello che lo ha fatto esplodere definitivamente. Fosse per lui, probabilmente, avrebbe già detto di sì alla Juventus. Come Koopmeiners per cui Giuntoli è al lavoro da tempo ma su cui ancora non è stato fatto l’affondo definitivo. Insomma: l’aria che tira è assolutamente positiva. Tutti vogliono la Juve. E la formazione che potrebbe uscirne fuori per il 2025 è davvero da urlo: eccola <<<