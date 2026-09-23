La Juventus si prepara a riabbracciare Neto. Dopo oltre dieci anni dall’ultima esperienza in bianconero, il portiere brasiliano è pronto a tornare a Torino per dare una mano alla squadra dopo il grave infortunio rimediato da Kamil Grabara. Una soluzione che a inizio stagione sembrava difficile da immaginare, ma che si è resa necessaria per rinforzare il reparto dei portieri.

Accordo raggiunto per Neto

A confermare la chiusura dell’operazione è stato Fabrizio Romano, che ha annunciato l’intesa attraverso il proprio account X.

“Juventus raggiunge l’accordo per ingaggiare Neto come nuovo portiere, ci siamo! È stato concordato un contratto a breve termine per il portiere brasiliano, che torna alla Juventus dopo l’infortunio al ginocchio di Kamil Grabara”.

Il ritorno dopo oltre dieci anni

Neto aveva già vestito la maglia della Juventus dal 2015 al 2017, collezionando 22 presenze complessive. Ora, a distanza di oltre dieci anni dall'inizio della sua prima esperienza torinese, il brasiliano è pronto a fare ritorno in bianconero.

La Juventus ha dovuto accelerare la ricerca di un portiere dopo l'infortunio al ginocchio di Grabara e ha individuato in Neto una soluzione immediata per completare il reparto.