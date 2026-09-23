La Juventus ha comunicato importanti aggiornamenti sulle condizioni di Kamil Grabara. Il portiere bianconero, è stato sottoposto oggi all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il club ha reso noto che l’operazione è perfettamente riuscita e che nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo.

Il comunicato della Juventus

"Kamil Grabara nel pomeriggio odierno è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso la Guardian Clinic di Konin dal Dottor Andrzey Pyda alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica"