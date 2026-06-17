Federico Gatti non vede l'ora di mettersi in mostra e continuare ad essere protagonista nella massima serie del calcio italiano. Da quando è approdato in bianconero il suo percorso di crescita è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto sotto la lente d'ingrandimento di un mister nello specifico. Il difensore centrale ha voglia di dire la sua e sa che con questa guida si è trovato benissimo, di conseguenza non possiamo fare altro che andare nel dettaglio e scoprire cosa c'è di vero nell'affare che potrebbe portare Federico Gatti ad indossare la maglia del Napoli e continuare il rapporto personale con Max Allegri.

Federico Gatti verso l'addio

Federico Gatti, difensore centrale della Juventus

Sembrerebbe essere arrivato quasi alla fine del suo percorso in bianconero, visto che con mister Luciano Spalletti il suo spazio sul campo da gioco sta lentamente regredendo. Max Allegri per l'ex Frosinone, invece, è stato una manna dal cielo che gli ha permesso di iniziare una carriera di altissimo livello. Il Napoli deve rinforzare la difesa ed ha messo in pole position Mario Gila dai biancocelesti di Gattuso, ma se l'affare dovesse saltare è solo questione di tempo prima che possa essere messo a referto il colpo che porterebbe Gatti ad indossare la maglia della squadra partenopea.

La richiesta della Juventus

I bianconeri non vogliono concedere sconti e per arrivare alla fine di un'operazione di questo livellodovrebbe mettere sul piatto. Tutto dipende dalla buona riuscita dell'affare Gila che al momento resta abbastanza complesso, visto che il difensore centrale spagnolo è in scadenza ma le richieste da parte di Claudio Lotito(complice la clausola del 50% sulla futura rivendita riservata al Real Madrid). Le novità potrebbero arrivare nell'immediato.