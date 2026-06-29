Solo questione di tempo prima che Fabio Miretti possa salutare definitivamente la Juve e di conseguenza tutto il mondo bianconero. Proprio in queste ore si sta trattando in maniera importante quella che potrebbe essere la sua cessione e di conseguenza il suo addio al mondo bianconero di Torino. Una scelta che arriverebbe per trovare più spazio dopo una stagione da comprimario e finalmente avere le sue possibilità in prima squadra, un po' come è avvenuto con il Genoa solo una stagione fa. Non possiamo fare altro che passare a tutti i dettagli su questo importante ed interessante colpo di mercato.

Il punto sul colpo di mercato

Fabio Miretti

Il centrocampista di proprietà della Juventus è pronto per iniziare una nuova avventura e nelle ultime ore si sta trattando rapidamente il suo approdo nella squadra gestita da Domenico Tedesco. Al momento il problema non sembra essere troppo sulla cifra dell'affare quanto sulle modalità, con la società Felsinea che domanda alla Juventus la possibilità di dilazionare il pagamento. Non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su un'operazione decisamente molto interessante e soprattutto le altre squadre interessate e che potrebbero fare il possibile per arrivare alla chiusura di questa trattativa e di conseguenza anticipare il Bologna.

Il possibile nuovo colpo di mercato

che davvero potrebbeè quellodi mister Fabio Grosso. Il neo arrivato sarebbe contento di avere in rosa un calciatore di questo livello e sappiamo che i rapporti tra le parti sono più che ottimi. Di conseguenza potrebbe essereprima che si arrivi definitivamente alla. Vedremo chi la spunterà in questo derby dell'Appennino che rischia di infiammarsi da un momento all'altro per un calciatore che ha bisogno di trovare minutaggio in Serie A.