Calciomercato Juve, Soulè tra Roma e Leicester: Motta spera…

Soulè si prepara a dire addio alla Juve: Roma e Leicester sulle sue tracce ma Thiago Motta vorrebbe poter contare su di lui

Soulè potrebbe essere a malincuore sacrificato. L’attaccante argentino, infatti, è nella lista dei possibili partenti della Juve, finito nel mirino di Leicester e Roma. Oggi è in programma una chiamata con la squadra inglese, che se dovesse offrire circa 30/35 milioni di euro potrebbe portarsi a casa il giocatore. I giallorossi invece restano per il momento un passo indietro nelle preferenze della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, Roma o Leicester per Soulè

L’argentino dal canto suo vorrebbe avere la possibilità di dimostrare il suo valore in bianconero, ma non esclude una partenza. A Thiago Motta il giocatore piace ma è anche consapevole di quanto la Juve abbia bisogno di fare una cessione e per questo ha accettato di vederlo partire. Se dovesse rimanere, però, anche il tecnico sarebbe felice.