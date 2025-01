Mercato, Pedullà: “Vlahovic può lasciare la Juve a gennaio”

Vlahovic può dire addio alla Juve già a gennaio? Secondo Pedullà sì, ma solo alle giuste condizioni. Le sue parole

Anche in questa prima metà di stagione Dusan Vlahovic non è riuscito a convincere a pieno. L’attaccante serbo è l’unico bomber a disposizione di Thiago Motta, autore della gran parte dei gol e senza di cui la Juve non sembra riuscire a essere pericolosa. Allo stesso tempo però l’ex Fiorentina ha ancora grossi limiti tecnici e non riesce a rendersi pericoloso come potrebbe. Anche per questo Giuntoli si è messo alla ricerca di un attaccante di riserva, di un giocatore che possa far rifiatare Vlahovic e magari anche prendere il suo posto. I costi sono però alti e per questo non è da escludere la possibilità che il serbo venga venduto.

Mercato Juve, le parole di Pedullà su Vlahovic

Analizzando la situazione Alfredo Pedullà ha detto: “Se ci fosse la possibilità a gennaio di fare cassa con Vlahovic con un’offerta sicura, allettante, e con il gradimento di tutte le parti, la Juventus la prenderebbe in considerazione. Siamo entrati in un circuito difficile da gestire. E’ un attaccante che apprezzo e stimo, ma se non ci sono le condizioni è inutile parlare di rinnovo e spalmatura che non c’è. Attenzione a tutto quello che può succedere, gennaio è anche un mese per cose clamorose“.