Addio Vlahovic, decisione pesantissima della Juventus

La Juventus avrebbe le idee piuttosto chiare rispetto alle prossime mosse di calciomercato in relazione a Dusan Vlahovic

Calciomercato Juventus, le ultimissime su Vlahovic

Dusan Vlahovic e la Juventus: un rapporto al capolinea? Quello che è successo in questa stagione è abbastanza significativo. Dusan non sta incidendo come avrebbe dovuto e – immaginiamo noi – voluto. Ecco la ragione per cui in questi giorni non si fa altro che parlare di attaccante. Che sia Zirkzee, che sia qualcun altro. Ma Dusan ha un costo. Il rinnovo di contratto è un miraggio e la possibilità di un addio qualcosa di sempre più concreto. In questo senso, il noto sito web calciomercato.com assicura che per la Juve, Dusan non è più incedibile come fino a qualche tempo fa. Ecco il motivo per cui si stanno facendo largo delle indiscrezioni molto grosse rispetto a ciò che potrebbe avvenire sul fronte legato al suo addio.

Come scriviamo da mesi, il suo rinnovo è lontano. Difficilmente si troverà un accordo. Per questa ragione – per non perderlo a zero euro – la Juventus sarebbe ora disposta ad accettare proposte e offerte per privarsene. La base di partenza sarebbe stabilita: 60 milioni di euro. Eccola, la somma che la Juve accetterebbe per dire addio a Vlahovic. I club pronti all’assalto sarebbero due: Arsenal e Manchester United. Nello specifico i Red Devils vorrebbero proporre di inserire Zirkzee nell’affare così da velocizzare l’operazione. Per ora sono voci ma qualcosa di abbastanza grosso potrebbe muoversi subito, a gennaio. Dunque, occhi bene aperti. E sempre parlando del calciomercato della Juve, massima attenzione: Gianluca di Marzio ha dato importanti aggiornamenti sui bianconeri <<<