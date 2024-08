Mercato, due squadre su Mbangula: la Juve pianifica il rinnovo

La Juve lavora al rinnovo di contratto di Mbangula per blindarlo: due squadre straniere sono interessate a lui

Il grande protagonista della prima giornata di Serie A della Juve è stato a sorpresa Samuel Mbangula. Il giovane esterno d’attacco ha convinto tutti con un gol e un assist, vincendo anche il premio come migliore in campo. Ora due club stranieri si sono detti interessati per il prestito del suo cartellino ma il club bianconero ha altri piani.

Juve, le ultime novità su Mbangula

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, Thiago Motta crede molto in Mbangula e per questo la Juve sta pianificando il suo rinnovo. L’attuale contratto scadrà infatti nel 2026 e i bianconeri vogliono tutelarsi blindandolo con un nuovo accordo.