Ag. Mbangula: “Non mi aspettavo questo. Futuro? Non so”

Grace Diamouangana, agente di Mbangula, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Mi ha detto di essere al settimo cielo, è felicissimo e ricorderà questa serata per molto tempo. Per essere sincero, ieri nel pomeriggio gli avevo detto che avrebbe segnato e che avrebbe fatto anche un assist. Onestamente non mi aspettavo che partisse titolare, anche il ragazzo non se lo aspettava. Quando me lo ha detto dopo averlo saputo, eravamo molto contenti ed ero convinto facesse un gran match. Penso che il mister lo abbia premiato per il lavoro in allenamento. Per quanto riguarda la permanenza in prima squadra, è responsabilità e decisione della dirigenza. Non posso dire di più”.