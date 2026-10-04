La Juventus guarda già alla prossima finestra di mercato e Luciano Spalletti avrebbe individuato due ruoli da rinforzare. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, il tecnico avrebbe chiesto alla società un intervento a gennaio per aumentare le alternative a disposizione.

Le priorità sarebbero un centrocampista e un terzino sinistro, due zone del campo nelle quali la rosa bianconera potrebbe aver bisogno di nuovi innesti.

A centrocampo serve un giocatore duttile

L'emergenza maggiore riguarda il reparto centrale. L'assenza di Manuel Locatelli, i dubbi sulle condizioni di Khephren Thuram e un Koopmeiners che, secondo Schira, non avrebbe ancora offerto il rendimento atteso stanno spingendo la Juventus a valutare nuove soluzioni.

L'idea sarebbe quella di puntare su un giocatore capace di ricoprire più posizioni e di adattarsi alle diverse esigenze tattiche. Il profilo ideale potrebbe essere quello di un regista, in grado di garantire qualità nella costruzione ma anche di offrire alternative all'interno del sistema di Spalletti.

Terzino sinistro, la Juve può tornare sul mercato

L'altra esigenza individuata dal tecnico riguarda la corsia mancina. In estate la Juventus aveva previsto la partenza di Cabal, situazione che avrebbe dovuto favorire l'arrivo di un nuovo elemento nel ruolo. La permanenza del colombiano ha però modificato i piani della società.

A gennaio, quindi, i bianconeri potrebbero tornare a cercare un terzino sinistro, anche in ottica futura. A facilitare eventuali operazioni potrebbe essere inoltre il nuovo piano finanziario del club: l'aumento di capitale da 250 milioni di euro potrebbe infatti consentire alla Juventus di destinare una parte delle risorse anche al mercato invernale.