Pierre Kalulu è sempre più al centro del progetto della Juventus. Il difensore francese, arrivato in bianconero dopo l’esperienza al Milan, ha conquistato un ruolo importante nella squadra e anche nello spogliatoio. Per questo motivo il club sta valutando un nuovo accordo per prolungare e adeguare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2029.

Kalulu, la Juventus vuole blindarlo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe iniziato a ragionare concretamente sul rinnovo del francese. L'idea sarebbe quella di riconoscergli un contratto più importante rispetto a quello attuale, anche alla luce del peso assunto dal giocatore nel nuovo corso bianconero.

Kalulu percepisce attualmente circa 2,5 milioni di euro a stagione e il suo accordo con la Juventus termina nel 2029. Il possibile prolungamento servirebbe quindi anche ad adeguare la sua posizione all'interno della rosa.

Un punto fermo per Spalletti

Il difensore è diventato una pedina importante anche per Luciano Spalletti, grazie alla sua duttilità e alla possibilità di essere impiegato sia nella difesa a tre sia in quella a quattro.

La sua affidabilità ha convinto la Juventus a puntare ancora su di lui dopo aver scelto di trattenerlo durante l'ultima sessione di mercato, nonostante gli interessamenti arrivati dall'estero.

Rinnovo fino al 2030?

Come vi avevamo raccontato, l’ipotesi di un prolungamento fino al 2030 era già emersa nei mesi scorsi e continua a essere una delle possibilità sul tavolo. Le discussioni dovranno ora entrare nei dettagli economici dell'operazione, con l'obiettivo della società di valorizzare il ruolo assunto da Kalulu nel progetto.

Il contratto è quindi destinato a essere uno dei dossier sui quali la dirigenza bianconera lavorerà nei prossimi mesi, con Kalulu sempre più coinvolto nel futuro della Juventus.