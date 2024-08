Juve, Conterio: “Chiesa è separato in casa”

Marco Conterio ha parlato dell'attaccante della Juve, Federico Chiesa: il calciatore rimarrebbe a Torino in attesa di concrete offerte per lui

Nel suo editoriale su Tmw, Marco Conterio ha fatto il punto sull’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: “Federico Chiesa, tra i riferimenti degli ultimi anni del nostro movimento calcistico, è un separato in casa alla Juventus ma nessuno lo ha finora messo al primo posto degli obiettivi. Non la Roma, non il Napoli, che pure lo considerano un giocatore ai primi posti sul taccuino. Colpa pure di Chiesa, beninteso, che dovrà capire altrettanto che per rilanciarsi, per tornare in prima pagina da protagonista, dovrà fare anche lui dei sacrifici”.

Chiesa senza offerte

Il giornalista ha proseguito: “Perché non basta pensare che sia tutta colpa delle società: la Juventus ha investito in lui tantissimo, sia come cartellino che come ingaggio. Adesso la storia è a un punto di svolta e per darla alla carriera, anche in azzurro, Chiesa dovrà fare i conti con la realtà. Una Nazionale con… Pochissimo mercato”.