Mercato Juve, tre squadre vogliono Milik: i nomi

Milik è fuori dal progetto della Juve: tre squadre di Premier League pensano all'attaccante polacco. Le ultime novità

Vlahovic sarà il perno dell’attacco della Juve ma insieme a lui Thiago Motta vorrebbe poter contare su un giocatore più brevilineo e abile negli spazi, che lo possa affiancare o sostituire. Per questo Arkadiusz Milik sembra essere ormai fuori dal progetto bianconero.

Mercato Juve, Milik verso l’addio: tre squadre su di lui

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante polacco piace a tre squadre di Premier League: Everton, Brentford e Newcastle. La Juve lo valuta tra i 6 e i 7 milioni di euro, ovvero la cifra spesa giusto un anno fa per riscattarlo dal Marsiglia. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma soltanto dei sondaggi. È da escludere, invece, la possibilità che Milik resti in Serie A visto che il costo del suo pesante ingaggio.