Juve, da Adzic a Milik: giornata di visite mediche

Giornata di visite mediche in casa Juve, con molti giocatori che si preparano a iniziare al meglio la nuova stagione

Non solo Khephren Thuram: il raduno estivo si avvicina e oggi, martedì 9 luglio 2024, è giornata di visite mediche al J Medical. Se molti giocatori bianconeri sono ancora impegnati in nazionale o sono in vacanza, altrettanti sono invece già pronti a iniziare la nuova stagione.

Juve, giornata di visite mediche

Primo giorno in bianconero anche per Adzic, giovane talento montenegrino classe 2006. Arrivati al J Medical anche Cerri, Nonge, Daffara, Sekulov e Muharemovic, tutti pronti a svolgere le visite mediche di inizio stagione. Per questi giovani i primi giorni di ritiro sono fondamentali, utili a mettersi in mostra agli occhi di Thiago Motta prima dell’arrivo dei titolari. Presente anche Milik, ancora alle prese con un lungo infortunio.