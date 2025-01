Juve, Tarallo: “Su Danilo centrale non ho mai avuto certezze”

Carlo Tarallo ha parlato del difensore della Juve, Danilo: per il giornalista, il calciatore non avrebbe mani pienamente convinto da centrale

Intervistato a 1 Football Club, Carlo Tarallo ha parlato del difensore in uscita dalla Juventus, Danilo, in ottica Napoli. Ecco le sue parole: “Su Danilo, da centrale non ho mai avuto molte certezze. Gioca molto meglio sull’esterno, mentre da centrale, come sostituto di Buongiorno, non mi ha mai convinto del tutto. Detto questo, siamo tutti fedeli e rispettosi seguaci di Conte. Se lui ha scelto Danilo, avrà i suoi motivi. Tuttavia, ho la sensazione che il Napoli stia facendo una distrazione di massa e che gli obiettivi siano altri. Come spesso accade, il Napoli potrebbe stare lavorando sotto traccia per mettere a segno qualche colpo importante. Oltre al difensore, credo che sia fondamentale intervenire a centrocampo. Oggi non ci sono veri sostituti per Anguissa e McTominay, e questo si è visto quando uno dei due è mancato. Mi aspetto un rinforzo importante in quella zona del campo”.

Tarallo: “Al Napoli si respira aria da Scudetto”

Inoltre, sul momento del Napoli, il giornalista ha aggiunto: “Mi trovo a Firenze, dove si respira aria di quarto scudetto per il Napoli. Tra l’altro, proprio qui c’è stata la svolta del Napoli sabato scorso: una squadra che, senza il difensore più forte, senza Kvaratskhelia e senza Politano, è riuscita a imporre finalmente un gioco schiacciante su un campo difficile, vincendo 3-0 senza subire gol. A questo punto, sarebbe blasfemia non puntare allo scudetto, tanto più che stiamo entrando nel periodo dell’anno in cui Inter e Atalanta cominceranno a fare i conti con turni infrasettimanali molto più impegnativi rispetto a quelli quasi “preliminari” della nuova formula della Champions League”.