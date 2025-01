Mercato Juve, tutto risolto per Kolo Muani: in arrivo l’ufficialità

Risolto l'intoppo burocratico per il trasferimento di Kolo Muani alla Juve: il francese si prepara a diventare ufficialmente bianconero

Settimana scorsa Kolo Muani è arrivato a Torino, ha salutato i tifosi della Juve, ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto con i bianconeri. Poi però è arrivato l’intoppo improvviso: c’è un problema burocratico, il francese non può firmare. La UEFA ha imposto infatti un tetto massimo di sei giocatori over 21 che possono essere mandati in prestito e il PSG lo aveva già raggiunto. La squadra francese non ha quindi potuto ufficializzare l’accordo con la Vecchia Signora per il prestito secco dell’attaccante francese. Ora però l’intoppo è stato per fortuna risolto: a breve arriveranno gli annunci ufficiali.

Mercato Juve, risolti i problemi burocratici: ecco Kolo Muani

Come riportato da Gianluca di Marzio il PSG ha infatti risolto il contratto con Juan Bernat, permettendogli così di trasferirsi a parametro zero al Villarreal, squadra in cui stava giocando in prestito. Così facendo la squadra francese ha sbloccato uno slot per i prestiti che ora sarà subito occupato da Kolo Muani, pronto a ufficializzare con la Juve. L’ex Eintracht Francoforte sarà già a disposizione di Thiago Motta per la sfida di sabato 25 gennaio contro il Napoli e potrebbe anche partire titolare. Arriva infatti un annuncio clamoroso: Vlahovic può dire addio <<<