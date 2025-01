Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: boom! Annuncio clamoroso

Thiago Motta ha le idee molto chiare rispetto a quello che dovrebbe succedere sull'argomento Vlahovic: occhio al calciomercato

Thiago Motta non si opporrebbe in alcun modo all’addio di Dusan Vlahovic. Eccolo l’annuncio-bomba svelato da Sportmediaset che in un certo senso conferma quello che su questo sito web stiamo provando a raccontare da settimane. Dusan non è che non sia nei piani del tecnico. Ma ci pare di capire che non si tratti neanche dell’attaccante dei suoi sogni. E’ tutto molto chiaro: se c’è di meglio, Vlahovic va in panchina. O – come ci sembra chiaro – viene ceduto. E c’è di più. Secondo le ultimissime indiscrezioni che stanno filtrando, infatti, la somma per l’addio si sarebbe già abbassata. Con 40 milioni di euro sul tavolo, la Juventus lascerebbe partire il calciatore. Il cui rinnovo di contratto è assolutamente lontano. Insomma: gli ingredienti ci sono davvero tutti. Per Motta può partire e lui a rinnovare non sembra vicino per niente. Che altro manca? Un’offerta. Che secondo noi, comunque, arriverà. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: stanno circolando delle indiscrezioni pesantissime su un altro possibile colpo in entrata <<<