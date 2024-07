Mercato Juve, Raimondi: “Sondaggio del Real Madrid per Thuram”

Claudio Raimondi ha parlato del centrocampista Khephern Thuram: l'obiettivo di mercato della Juventus sarebbe stato sondato dal Real Madrid

Dagli studi di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha parlato degli ultimi aggiornamenti di calciomercato relativi al centrocampista del Nizza, Khephren Thuram. Per il giornalista, nelle ultime ore il Real Madrid si sarebbe informato sul giocatore. Un disturbo per la Juventus che però non dovrebbe spostare nulla: l’operazione ben avviata dei bianconeri dovrebbe arrivare fino in fondo senza intoppi.

Raimondi su Thuram

Ecco le parole del giornalista: “Le parti sono sempre più vicine, 3-4 milioni separano i due club dalla chiusura dell’affare che dovrebbe avvenire intorno ai 18-20 milioni di euro. Il giocatore è fermo sulla sua posizione e vuole fortemente la Juventus nonostante ci sia stato un sondaggio del Real Madrid nelle ultime, che però è molto lontano”.