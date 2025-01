Mercato Juve, in arrivo la prima offerta per Cambiaso dal Manchester City

Il Manchester City sta preparando la prima offerta alla Juve per Cambiaso: le ultime novità sul terzino italiano

“Uscite? Non vogliamo fare mercato in uscita, vogliamo implementare la rosa. Questa è la nostra volontà e rimane tale”. Queste le parole del Football Director della Juve Cristiano Giuntoli nel pre partita della sfida contro il Bruges. Vero, anzi verissimo, ma al tempo stesso di fronte a un’offerta irrinunciabile sembra difficile che i bianconeri possano dire di no. E questa offerta potrebbe presto arrivare dal Manchester City. Secondo Tuttosport, infatti, nelle prossime 24/48 ore i Citizens potrebbero formulare la prima proposta per l’acquisto di Andrea Cambiaso.

Mercato Juve, Cambiaso-City: pronta un’offerta monstre

Ma a che cifra la Juve accetterebbe di vendere Cambiaso a metà stagione? Alta, molto alta. Secondo il quotidiano torinese il City si prepara a offrire 60 milioni più 5 di bonus, somma comunque distante dagli 80 milioni che secondo alcune fonti i bianconeri vorrebbero per il giocatore. A fare la differenza potrebbe però essere il giocatore, che se spingesse per l'addio potrebbe forzare la mano. Secondo Tuttosport, infatti, il City è pronto a offrirgli uno stipendio pari al doppio di quello che guadagna alla Juve. Insomma, non resta che aspettare questa prima offerta ufficiale.