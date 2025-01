Mercato Juve, fatta per Renato Veiga: le cifre dell’accordo

La Juve ha trovato l'intesa di massima con il Chelsea per Renato Veiga: le ultime novità sulla trattativa per il difensore

La Juve ha finalmente trovato il suo nuovo difensore centrale. Dal Chelsea è infatti in arrivo il classe 2003 Renato Veiga. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio il portoghese verrà acquistato in prestito secco oneroso per 4,5 milioni di euro, con il club londinese che pagherà il suo ingaggio e le commissioni del suo agente. Giuntoli ha quindi deciso di non fare una spesa importante nel corso di questa sessione di mercato, ma di potenziare invece la squadra a disposizione di Motta con un acquisto mirato e low cost. Poi la prossima estate la Vecchia Signora dovrà quindi muoversi di nuovo per un difensore, andando magari a puntare Hancko che tanto piace all’allenatore bianconero.

Mercato Juve, in arrivo Veiga

Dopo una buona stagione al Basilea la scorsa estate il Chelsea ha acquistato Veiga per 14 milioni di euro. Il portoghese però in Premier League ha trovato pochissimo spazio (appena 7 presenze) e per questo il club inglese ha accettato di mandarlo a giocare in prestito. La Juve è quindi andata ad acquistare un giocatore di prospettiva, dalle ottime qualità ma ancora acerbo e soprattutto disposto a combattere per il posto da titolare. I bianconeri, infatti, con Gatti e Kalulu sono in buone mai ma Motta aveva bisogno di un giocatore che potesse farli riposare all'occorrenza. Quel giocatore sarà proprio Veiga.