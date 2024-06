Mercato Juve, possibile scambio Chiesa-Kimmich con il Bayern

La Juventus potrebbe imbastire una trattativa con il Bayern Monaco: ipotizzato il cambio di maglia tra Federico Chiesa e Joshua Kimmich

I piani di calciomercato del Bayern Monaco potrebbero di riflesso coinvolgere in modo importante quelli della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sports Germania, i bavaresi non sarebbero intenzionati a proporre un rinnovo a Joshua Kimmich il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2025. Ecco che allora il club tedesco potrebbe cercare di inserirlo in una trattativa con la Juventus per l’attaccante Federico Chiesa.

Scambio possibile tra Juventus e Bayern Monaco.

Più dettagliatamente, il Bayern Monaco starebbe studiando una proposta alla Juve che, oltre all’inserimento di Kimmich per Chiesa, prevedrebbe un conguaglio a favore dei bianconeri di 10 milioni di euro. L’offerta potrebbe non essere sufficiente a convincere la Juve alla cessione, ma non sarebbero da escludere nuovi dialoghi nel futuro.