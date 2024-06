Sacchi: “Chiesa ha grandi qualità, ma pecca in autostima”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua su Federico Chiesa, calciatore della Juventus e della Nazionale italiana.

Arrigo Sacchi, ex allenatore della Nazionale italiana e del Milan, ha detto la sua su Chiesa, calciatore degli azzurri e della Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sulle prestazione all’Europeo dell’ex Fiorentina, molto altalenanti e senza gol per adesso: “Continua ad essere un po’ inconcludente. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi da l’impressione di poter spaccare il mondo, ma alla fine non riesce mai ad esprimersi per quelle che sono le sue grandi qualità. Deve imparare a sfruttarle meglio credendo in sé stesso, ma questo è un concetto che si può applicare a tutto il gruppo squadra”.