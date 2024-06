Mercato Juve, Pedullà: “Conte vuole Chiesa al Napoli, è in vantaggio sulla Roma”

Oltre alla Roma anche il Napoli è sulle tracce di Chiesa: Conte lo vuole con lui in azzurro. Le parole di Alfredo Pedullà

Federico Chiesa potrebbe essere il grande sacrificato dell’estate della Juve, soprattutto nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo del contratto. L’esterno italiano è seguito dalla Roma, ma i giallorossi non sono l’unica squadra italiana interessata al suo cartellino. Sul proprio profilo X, infatti, il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato: “Antonio Conte ha chiesto Chiesa, c’è da sempre anche la Roma, ci saranno incontri. Per la Juventus è sul mercato, situazione non definita e da seguire nei prossimi giorni. Conte è comunque davanti alla Roma per Chiesa non solo per ordine alfabetico. Il resto lo vedremo”.