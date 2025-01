Mercato Juve, niente Napoli per Danilo: ritorno in Brasile

Danilo si prepara a dire addio alla Juve ma non si trasferirà al Napoli: il difensore è pronto a tornare in Brasile

La Juve si prepara a dire addio a Danilo, ormai a un passo dal lasciare il club bianconero. Dopo anni passati a essere una colonna portante del club, infatti, dall’arrivo di Thiago Motta il brasiliano non fa più parte del progetto e per questo il giocatore si prepara a cambiare aria. Il suo trasferimento al Napoli sembrava essere soltanto questione di tempo e invece nelle ultime ore le cose sono drasticamente cambiate.

Mercato Juve, Danilo verso il Brasile: no al Napoli

Antonio Conte lo aspettava a braccia aperte ma Danilo non diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato da Gianluca di Marzio, infatti, il difensore brasiliano ha deciso per questioni familiari di tornare in Brasile, e in particolare al Flamengo. Il centrale brasiliano non diventerà quindi il perno della difesa di una diretta avversaria della Juve, ma lascerà comunque il club bianconero. Per questo la Vecchia Signora è alla ricerca di rinforzi e Giuntoli nel pre partita della sfida contro il Bruges ha detto: “Calciomercato? L’obiettivo è sempre fare il massimo, mercato è particolare e a volte non arrivi dove vorresti. Sicuramente prenderemo ragazzi interessanti, che ci daranno una mano”. Nel frattempo arriva un annuncio pesantissimo su Nuno Tavares <<<