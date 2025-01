“Vlahovic, addio subito!”, la Juventus ha deciso | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti rispetto al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe succedere sul fronte Vlahovic

Calciomercato Juventus: addio a gennaio? La verità

Campo e calciomercato. Sono questi i due patemi d’animo della Juventus e dei suoi tifosi. La squadra continua una marcia con passo incerto, la vittoria sul Milan è stata infatti cancellata immediatamente dallo scialbo pareggio contro il Brugge – che rischia di compromettere la qualificazione alla prossima fase di Uefa Champions League – e dalla sconfitta contro il Napoli. Il mercato aiuta solo in parte: l’arrivo di Kolo Muani si è rivelato subito efficace, ma nient’altro si muove. E, anzi, c’è addirittura il rischio di perdere qualche pezzo. Non solo Cambiaso. Negli ultimi giorni, ad esempio, Dusan Vlahovic è stato al centro di numerose voci di mercato. L’attaccante serbo della Juventus è stato accostato a diversi top club europei, come il PSG, e questo ha inevitabilmente alimentato speculazioni circa un suo possibile addio già a gennaio. Su cui arrivano aggiornamenti pesanti.

Ma cosa c’è di vero? Proviamo a fare chiarezza. Al momento, oltre al chiacchiericcio, c’è ben poco. Ecco perché, secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus avrebbe preso una posizione chiara: l’attaccante serbo non sarà ceduto. O almeno, non nel mercato invernale ancora aperto. La Juve è ben consapevole della delicatezza del momento, tra una incerta qualificazione al prossimo turno di Champions League e lo sforzo per restare aggrappati alla zona quarto posto della Serie A, ecco perché sarebbe insensato procedere allo smantellamento della rosa nel bel mezzo della stagione. Diverso capitolo sarà quello che vivremo l’estate prossima. Vlahovic, infatti, è legato alla Vecchia Signora fino al 2026, un orizzonte tutt’altro che lontano che mette la dirigenza nelle condizioni di dover valutare offerte concrete a fine stagione. A meno che non dovessero aprirsi dei spiragli di rinnovo – al momento non se ne vedono – è facile immaginare un addio a giugno. Ma non prima. La cessione a gennaio è fuori discussione. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, occhio ad un’altra notizia pesante arrivata pochi minuti fa <<<