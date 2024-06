Mercato Juve, Marchetti: “Su Di Lorenzo c’è un punto interrogativo”

Luca Marchetti ha parlato dell'eventuale passaggio del calciatore Giovanni Di Lorenzo durante il prossimo calciomercato alla Juventus

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato dell’interesse della Juventus in questa sessione di calciomercato per il terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Ecco le sue parole: “Su questa vicenda lascio un punto interrogativo, credo che le perplessità di Di Lorenzo siano ambientali. Conte lo vuole tenere, la Juventus si inserisce perché Giuntoli lo conosce. Non so però quanto sia disposta la Juve a investire in un ruolo dove teoricamente è coperta. Ci sarà un confronto tra il procuratore di Di Lorenzo e il Napoli e vedremo che scenari si svilupperanno. La presenza di Conte porterà a un tentativo, poi bisognerà capire quanto il malessere che sta vivendo Di Lorenzo possa incidere sul suo futuro”.