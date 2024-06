Di Lorenzo alla Juve? Manna lo libera: “Allora vai!”

Di Lorenzo vuole davvero lasciare il Napoli? Il retroscena e il discorso con Manna: la Juve attente interessata

Sono settimane di grande tensione per Giovanni Di Lorenzo, che stufo delle pesanti critiche ricevute a Napoli sembra abbia deciso di cambiare squadra. Il nuovo allenatore Conte vorrebbe poter contare su di lui, ma la frattura con la dirigenza sembra irreparabile. Dagli studi di Sportitalia, infatti, Michele Criscitiello ha rivelato una conversazione tra il giocatore e il nuovo ds azzurro Manna: “Vuoi andare via? Allora vai!”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: il Napoli non tratterrà Di Lorenzo a ogni costo e di fronte alla giusta offerta sarà venduto. La Juve attende alla finestra, pronta ad affondare il colpo. Staremo a vedere.