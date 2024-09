Mercato Juve, Kostic in Turchia? Le ultime novità

Kostic lascerà la Juve per trasferirsi in Turchia? Le ultime novità sul futuro dell'esterno serbo bianconero

Il calciomercato in Italia è terminato alle 00:00 del 30 settembre. All’estero, però, le cose funzionano diversamente e per questo alcuni giocatori possono ancora essere venduti. È il caso della Turchia, dove il mercato terminerà il 13 settembre: Kostic lascerà la Juve?

Juve, Kostic-Galatasaray: le parole di Pedullà

Intervenuto su X il giornalista Alfredo Pedullà ha detto: “Kostic è un ragazzo che deve essere convinto di ciò che fa e non sempre lo è. Dalla Turchia, come anticipato, lo hanno cercato diversi giorni fa e deve decidere: in lista un paio di club, compreso quel Galatasaray che alla fine della scorsa settimana ha clamorosamente fatto un’offerta per Tavares, respinta dalla Lazio. I turchi cercano un mancino“.