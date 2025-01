Mercato Juve, Kolo Muani si avvicina: non convocato dal PSG

Kolo Muani non è stato convocato dal PSG per la sfida contro il Saint Etienne: chiaro segnale di apertura per la Juve

La Juve ha un enorme difetto in rosa: non ha un vice Vlahovic. O meglio lo avrebbe pure, si chiama Milik, ed è sempre infortunato. Le condizioni del polacco sono sempre più incerte con il rientro che slitta di settimana in settimana e per questo la Vecchia Signora ha deciso di muoversi in questo mercato di gennaio per potenziare il reparto offensivo e regalare a Motta un’alternativa all’attaccante serbo. Chi? Il preferito è Kolo Muani, attaccante del PSG. Il club francese è aperto a lasciarlo partire tanto che ieri contro il Saint Etienne non lo ha convocato: “Donnarumma, Hakimi, Fabian Ruiz, Goncalo Ramos, Dembele, Asensio, Douè, Vitinha, Lee, Lucas Hernandez, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Zaire-Emery, Beraldo, Safonov, Zague, Tape, Pacho, Arnau Tenas, Joao Neves”.

Mercato Juve, le ultime novità su Kolo Muani

L’assenza di Kolo Muani dalla lista dei convocati è un chiaro segnale per i bianconeri: l’attaccante è fuori dal progetto di Luis Enrique e presto può lasciare il club. L’accordo tra i due club non è ancora stato trovato ma la Juve lavora sulla base di un prestito. Giuntoli pre derby della Mole ha detto: “Araújo e Kolo Muani? Sono calciatori bravi, ma in settimana speriamo ci siano notizie positive“.