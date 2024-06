Mercato Juve, addio Kaio Jorge: ufficiale il trasferimento al Cruzeiro

Kaio Jorge lascia la Juve e torna in Brasile: ufficiale il trasferimento al Cruzeiro. Tutte le novità sul classe 2002

Sarebbe dovuto essere il bomber del futuro della Juve, ma purtroppo Kaio Jorge si è rivelato un flop. L’attaccante brasiliano anche a causa di una lunga serie di infortuni non ha mai trovato spazio con la maglia bianconera, tanto che ora, a tre anni di distanza dal suo acquisto si prepara già a dire addio alla Vecchia Signora. Il classe 2002 tornerà in Brasile, pronto a ricominciare la sua carriera dal Cruzeiro. Ecco il comunicato del club brasiliano: “Il Cruzeiro comunica di aver raggiunto un accordo verbale per l’acquisto a titolo definitivo di Kaio Jorge, insieme a Juventus-ITA e allo staff dell’atleta. L’attaccante è atteso a Belo Horizonte entro questa settimana. Se tutte le condizioni della trattativa verranno mantenute e l’atleta supererà le visite mediche, Kaio Jorge vestirà la maglia del Cruzeiro per le prossime cinque stagioni“.