Mercato Juve, previsto un incontro tra l’agente di Todibo e Giuntoli

L'agente di Todibo è in Italia e ha in programma un incontro con Giuntoli: il trasferimento alla Juve si avvicina

La scelta per la difesa della Juve ha un nome e un cognome: Jain-Claire Todibo. I bianconeri hanno deciso di puntare tutto sul difensore francese, sempre più vicino al trasferimento a Torino. Il suo agente si trova ora in Italia e a breve è previsto un incontro con Giuntoli per limare gli ultimi dettagli.

Mercato Juve, Todibo si avvicina

Il Nizza valuta Todibo 37 milioni di euro e la Juve è pronta a offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore, che spinge per il trasferimento in bianconero.