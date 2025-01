Quarez: “Kolo Muani potrebbe adattarsi bene alla Juventus”

Quarez ha parlato della punta Kolo Muani: per il giornalista, esperto di calcio francese, non ci sarebbero alla Juve le sue caratteristiche

Intervistato per TJ, Benjamin Quarez, esperto di calcio francese, ha parlato di Kolo Muani, attaccante dato in uscita dal Psg e sondato anche dalla Juventus. Ecco le sue parole: “Penso che si adatterebbe ad un campionato in cui, oltretutto, ci sono dei calciatori francesi che ultimamente hanno fatto piuttosto bene. Un esempio piuttosto lampante, in ambito offensivo, è il rendimento di Thuram all’Inter. Penso che Kolo Muani potrebbe guadagnare spazio nella Juventus, non c’è un attaccante delle sue caratteristiche nella rosa allenata da Motta“.

Quarez: “Scambio con Vlahovic? Luis Enrique non cerca quelle caratteristiche”

Inoltre, su un eventuale scambio con l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, il giornalista ha detto: “Vlahovic è un attaccante che conoscono bene in Francia, ma ho dei dubbi sul fatto che Luis Enrique non voglia degli attaccanti centrali. Non mi sembra che siano quelle caratteristiche ad essere ricercate. Però nel mercato mai dire mai, tutto può sempre succedere”. Infine, sui motivi del possibile addio di Kolo Muani dal Psg, Quarez ha aggiunto: “E’ passato un anno e mezzo da quando è arrivato al Paris Saint-Germain, il profilo era stato avallato dal presidente Al Khelaifi ma non era necessariamente compatibile con il gioco di Luis Enrique. Oggi la grande difficoltà sono le sue qualità, poiché è più un giocatore di transizione a cui piace giocare in piccoli spazi in una squadra che gioca in velocità e non predilige il possesso palla. Quindi è incompatibile con i principi di gioco del tecnico”.