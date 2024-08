Mercato Juve, ds Venezia: “Nicolussi Caviglia? Il problema è…”

Il mercato del Venezia è bloccato: le parole del ds Antonelli sulla trattativa con la Juve per Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia è da tempo nel mirino del Venezia ma la formazione arancioneroverde non ha ancora presentato un’offerta formale alla Juve. La mancata cessione di Tessmann, infatti, sta bloccando il mercato della squadra lagunare.

Juve, le parole del ds del Venezia

Intercettato a Ca’Venezia il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha spiegato: “Aspettiamo e vediamo come si evolve la situazione. Il problema è che prima pensavamo di avere il denaro per l’operazione, mentre ora dovremmo anticiparlo. Ed in questo caso serve l’ok del Comitato Operativo che gestisce la società. Spero che la Juve non si stanchi di aspettarci. E comunque seguiamo anche altri giocatori”.