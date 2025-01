Mercato Juve, il City vuole Cambiaso: valutazione di 80 milioni

Il Manchester City vuole Cambiaso: la Juve fissa il prezzo per il difensore italiano e pensa già a come sostituirlo

Il mercato invernale della Juve potrebbe prendere presto una svolta completamente inaspettata. In attesa dell’ufficialità di Kolo Muani, infatti, i bianconeri potrebbero prepararsi a salutare Andrea Cambiaso. L’esterno italiano è stato uno dei protagonisti fin qui di questa stagione ma ora è finito nel mirino del Manchester City. La squadra di Guardiola è alla ricerca di rinforzi e sta pensando proprio al giocatore bianconero per potenziare la squadra. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio la richiesta della Vecchia Signora è di 80 milioni di euro, cifra che però i Citizens non hanno ancora offerto.

Mercato Juve, il punto su Cambiaso

Partiamo da un presupposto: la Juve non ha assoluto bisogno di vendere Cambiaso e lo farà quindi soltanto alle sue condizioni. Per il momento il City ha offerto circa 65 milioni di euro e c’è quindi distanza con la richiesta del club bianconero. Se dovesse arrivare una cifra simile allora la Juve potrebbe pensare di cedere il terzino italiano per potenziare la difesa e la squadra. Giuntoli potrebbe reinvestire quel denaro e acquistare il difensore centrale che tanto servirebbe a Motta, nonchè a quel punto un nuovo terzino. Situazione complessa e in divenire. Staremo a vedere.