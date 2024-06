Calciomercato Juve, Di Lorenzo via dal Napoli? C’è un indizio…

Continua la telenovela su Giovanni Di Lorenzo: il calciatore vorrebbe lasciare il Napoli cogliendo gli interessi di mercato della Juventus

Quella di Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere una delle telenovela più affascinanti del calciomercato estivo ai nastri di partenza. Per parola del suo agente, il calciatore avrebbe fatto capire che il suo ciclo al Napoli sarebbe concluso, attirando l’attenzione della Juventus. La società e il suo nuovo allenatore, Antonio Conte, non vorrebbero però accontentarlo e starebbero facendo in modo di convincere il capitano degli azzurri a rimanere. Aspettando di vedere quali saranno i prossimi sviluppi, il giocatore ha preso parte al video del ritiro estivo del Napoli. Nello spot realizzato, Di Lorenzo è tra i protagonisti: un segnale di distensione che non precluderebbe però colpi di scena.