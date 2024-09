Mercato Juve, David a parametro zero con o senza Vlahovic?

La Juve pensa a David a parametro zero: l'attaccante canadese potrebbe essere sostituto o alternativa a Vlahovic

Il sostituto di Dusan Vlahovic in questa stagione potrebbe essere Nico Gonzalez. Contro la Roma è stato proprio l’argentino a giocare da nove atipico ma l’impressione è che possa comunque servire un rinforzo extra. Il mercato estivo è chiuso e a gennaio difficilmente la Juve farà grandi manovre… ma potrebbe già cominciare ai colpi per il prossimo giugno.

Mercato Juve, occhi su David

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra gli obiettivi di mercato bianconeri c’è Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza e non sembra intenzionato a rinnovare e per questo può diventare un grandissimo colpo a parametro zero. La Juve ci pensa sia come sostituto di Vlahovic che come sua alternativa, tanto che potrebbe arrivare anche se il serbo dovesse rimanere a Torino.