Mercato Juve, Danilo ai saluti: Napoli in pole ma occhio all’Al Nassr

Danilo si prepara a lasciare la Juve? Le ultime novità sul futuro del difensore brasiliano, conteso da due squadre

“Anche in estate mi avevano messo in tante squadre ed in altri club. Io non ho mai detto nulla, non sono mai andato dalla Juventus a dire che volevo andare via. Io sono a disposizione del mister, della società. Il mio legame con la Juventus va oltre quello che è giocare di più di meno. Le ultime prestazioni sono state un po’ altalenanti e non al mio livello. Ho un contratto fino a giugno 2025 e voglio stare qua fino alla fine. Non ho mai visto un capitano che ha lasciato la sua squadra in mezzo alla stagione. Io non sarò questo”. Queste le parole di Danilo al termine della partita di Champions League contro il Manchester City, che ha quindi confermato la sua permanenza in bianconero fino al termine della stagione. Ma le cose stanno davvero così?

Mercato Juve, le ultime novità su Danilo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Danilo resta in realtà in uscita. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2025 e non sta convincendo e quindi potrebbe essere ceduto nel corso del mercato di gennaio e magari sostituito da Antonio Silva. Il difensore ha dato la sua disponibilità al Napoli, con Antonio Conte che lo ritiene il rinforzo ideale per la sua difesa. Il club azzurro è pronto a offrirgli un contratto di un anno e mezzo ma prima sarà necessario convincere la Juve. Occhio anche all’Al Nassr. Il club saudita non ha fatto ancora offerte ufficiali ma potrebbe farlo presto.