Mendes: “Antonio Silva vuole la Juve, adesso tocca al Benfica”

Le parole dell'agente Jorge Mendes su Antonio Silva e Conceicao in vista del mercato di gennaio della Juve

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e la Juve dovrà per forza di cose potenziare la retroguardia. In difesa, infatti, la Vecchia Signora deve fare i conti con le assenze di Bremer e Cabal e nel corso del prossimo mercato di gennaio andrà quindi a potenziare la squadra con un acquisto mirato. Chi? Tra i nomi accostati alla squadra di Thiago Motta c’è quello di Antonio Silva, giovane talento portoghese del Benfica. Intervistato da Sky Sport l’agente del difensore Jorge Mendes ha detto: “Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica che ha l’ultima parola”.

Juve, le parole di Mendes su Conceicao

Mendes è anche l’agente di Conceicao. Sull’attaccante ha aggiunto: “Il suo futuro è alla Juventus. È molto contento di essere lì e anche il club è felice con lui. Sarà un rapporto che continuerà per molto tempo”.