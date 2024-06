Mercato Juve, Criscitiello: “Di Lorenzo al Napoli non giocherà più”

Michele Criscitiello ha parlato del terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: il giocatore sarebbe un obiettivo di calciomercato della Juve

Dagli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello si è espresso sull’intreccio di calciomercato che riguarderebbe Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli sarebbe in rotta con la società e su di lui rimarrebbe vigile la Juventus. Ecco le sue parole: “Il problema è uno, Di Lorenzo a Napoli non può più giocare. I napoletani non hanno apprezzato le non dichiarazioni di Di Lorenzo. Abbiamo capito che Di Lorenzo ha l’accordo con la Juve e vuole giocare nella Juve. De Laurentiis, ha già detto una volta, portatemi un’offerta e se ne possono andare tutti e gliel’hanno portata. Manna si è preso la briga di andare da Di Lorenzo e dire puoi andare. Ora si presenta solo perché c’è alla sinistra Antonio Conte e dice sai ti vogliamo. Con che faccia Manna oggi si presenta al summit e dice dopo che aveva detto a Di Lorenzo, te ne puoi andare oggi dice ti vogliamo e devi restare e per me te ne puoi andare. Manna sta facendo i danni, non è un Direttore da Napoli, poteva fare il braccio destro alla Juventus di chi volete, ma non è un Direttore”.