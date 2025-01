Mercato Juve, Arthur e Fagioli in uscita: le ultime novità

Le ultime novità sulle cessioni di Arthur e Fagioli: il brasiliano piace al Girona, sull'italiano ci sono Fiorentina e Lipsia

Mancano ormai pochissimi giorni al termine del mercato e la Juve è ancora molto attiva sul mercato. Se in entrata i bianconeri sono alla ricerca di un altro difensore centrale (piace Danso del Lens), in uscita restano Arthur e Fagioli. Il brasiliano è fuori rosa dall’inizio di questa stagione e, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sulle sue tracce c’è il Girona. Il club spagnolo è infatti la squadra da cui è arrivata l’offerta più convincente.

Mercato Juve, Fiorentina e Lipsia su Fagioli

Ma la Juve tratta anche la cessione di Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano è sceso nelle gerarchie di Thiago Motta e per questo potrebbe essere ceduto. La Fiorentina sta trattando con il giocatore per trovare l’accordo sull’ingaggio, per poi andare a sedersi al tavolo delle trattative con il bianconero. Ma i Viola non sono l’unica squadra interessata. In giornata potrebbe infatti arrivare anche la prima offerta del Lipsia. La Juve è aperta alla cessione ma soltanto in prestito con obbligo di riscatto, così da avere la certezza di monetizzare dalla sua vendita nel corso del prossimo mercato estivo. Nel frattempo c’è una voce clamorosa di mercato: dalla Juventus va all’Inter? <<<