Dalla Juventus... va all'Inter! Voce clamorosa di calciomercato

Nuove indiscrezioni di calciomercato raccontano qualcosa di molto pesante rispetto alla Juventus e all'Inter: ecco di cosa stiamo parlando

Calciomercato, la Juventus deve guardarsi… dall’Inter!

Si parla molto di quello che è successo contro il Benfica. Una sconfitta pesantissima e se vogliamo umiliante. Ma quello su cui vogliamo soffermarci oggi è qualcos’altro. Ossia sulla sconfitta contro il Napoli in Serie A. Che non deve essere dimenticata subito. Sì, perché quella sconfitta contro i partenopei non ha fatto discutere soltanto per l’ennesimo passo falso che la Juventus ha commesso, no. Ci sono anche indicazioni di calciomercato scottanti dietro a quanto successo allo stadio Maradona dove la squadra di Antonio Conte, incassato il colpo di Muani, ha ribaltato la partita con una forza tale dinanzi alla quale la Juve non è riuscita a contrapporre nessuna mossa. La rimonta è stata subìta inesorabilmente ed ha contribuito al mancato aggancio al quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Cosa non banale per una squadra che si chiama Juventus. Ma dicevamo del calciomercato.

Non è passata inosservata la panchina di Dusan Vlahovic. Thiago Motta ha preferito, nonostante l’ex Firoentina avesse recuperato dal suo problema fisico, mandare in campo il nuovo arrivato Muani. Scelta in parte pagata, visto che il nuovo attaccante è andato subito in gol. Dusan storce il naso e medita. L’ipotesi cessione non è affatto da scartare e, anzi, potrebbe prendere sempre più forma nelle prossime settimane per poi essere formalizzata l’estate prossima. Non prima. Vlahovic a gennaio non si muove. Ed è oroprio su questo che stanno arrivando delle voci clamorose.

Proprio in relazione al futuro di Dusan Vlahovic sta circolando una notizia di calciomercato clamorosa: l’Inter sarebbe sulle tracce del giocatore. Beppe Marotta stia ben monitorando lo sviluppo della situazione che attualmente lega il serbo alla Juventus. Sappiamo che il giocatore è in scadenza nel 2026 motivo per cui l’estate prossima potrebbe essere quella giusta per una cessione che faccia contenti tutti. L’addio a parametro zero è una condizione da sventare a tutti i costi. Inter, dunque, alla finestra. Simone Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte come alternativa di lusso al suo ricco attacco: un giocatore i grado di alternarsi e a capitan Lautaro e a Thuram. Con la Juventus che verrebbe totalmente beffata da una simile ipotesi. Che però – siamo convinti – Giuntoli si farebbe pagare sull’unghia. Ed è proprio a questo proposito che vi riportiamo delle indiscrezioni pesanti svelate da Alfredo Pedullà <<<