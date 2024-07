Adeyemi piace alla Juve: le parole del direttore sportivo del Borussia Dortmund Lars Ricken sul futuro del tedesco

Tra gli obiettivi di mercato della Juve c’è Karim Adeyemi, individuato come uno dei rinforzi ideali per l’attacco bianconero. Thiago Motta vuole infatti giocatori agili e veloci per la fascia e l’esterno tedesco sarebbe perfetto.

Mercato Juve, le parole del ds del BVB su Adeyemi

Intervistato da Ruhr Nachrichten BVB il direttore sportivo del Borussia Dortmund Lars Ricken ha parlato del futuro di Adeyemi: “Non abbiamo mai aperto una porta alla sua cessione. Infastiditi dalle voci? Per noi questo non è affatto un problema. Ogni giorno c’è un nome sulla stampa che presumibilmente vuole andarsene e quanto guadagneremo a quel punto…”.