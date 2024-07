Juve, Adeyemi: “Felice di stare al Dortmund, ma nella vita…”

La Juve pensa ad Adeyemi per la fascia destra: le parole dell'attaccante del Borussia Dortmund sul suo futuro

Con l’arrivo di Thiago Motta la Juve si è subito messa alla ricerca di nuovi esterni d’attacco. Il nuovo allenatore, infatti, giocherà con il 4-3-3 e con Soulè e Chiesa sul punto di dire addio la Vecchia Signora avrà bisogno di nuovi rinforzi per le fasce. Tra i nomi presi in considerazione c’è Adeyemi, giovane talento del Borussia Dortmund che si è messo in mostra nell’ultima Champions League.

Juve, le parole di Adeyemi

Intervistato da Ruhr Nachrichten BVB il giocatore giallonero ha detto: “Voci di mercato? Non posso dire nulla al riguardo, indosso la divisa del Dortmund e sono molto felice di farlo. Poi non ci sono garanzie nella vita”.