Mercato Juve, 37 giorni per decidere il futuro di Chiesa: il punto

Quale sarà il futuro di Chiesa? La Juve dovrà trovare una soluzione entro 37 giorni: il tempo stringe per l'attaccante italiano

Mancano 37 giorni al termine del calciomercato e il futuro di Chiesa è ancora un mistero tutto da svelare. L’attaccante italiano della Juve ha ripreso nei giorni scorsi gli allenamenti e non si trova in ritiro in Germania con il resto della squadra: e ora?

Mercato Juve, il futuro di Chiesa

Partiamo da un presupposto: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e i discorsi per il rinnovo non hanno portato esito positivo e quindi l’ipotesi che resti a Torino sembra improbabile. A partire da sabato, quando la Juve tornerà in Italia, si dovrà quindi parlare della sua prossima destinazione. Napoli e Roma si sono dette interessate, mentre l’Inter starebbe pensando a lui a parametro zero per il 2025. All’estero, invece, il Bayern Monaco si era detto interessato ma al momento questo strada sembra essersi raffreddata.