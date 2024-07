Marchetti: “Chiesa non ha offerte da top club ad ora…”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Federico Chiesa.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Chiesa? Ad oggi sembra lontano da Torino, anche se non ci sono molte pretendenti su di lui o almeno non di primissima fascia. Il giocatore sembra voler attendere un top team e ci può stare, ma non credo che si andrà alla rottura, nel senso che se non dovesse giocare resterebbe in panchina non per punizione ma semplicemente perchè Motta non lo ritiene funzionale al proprio gioco. Soulè? La Juventus valuta il giocatore 40 milioni e ne vuole almeno 30 di parte fissa, credo sia una richiesta legittima da parte di una società che tra l’altro si priverebbe a malincuore di Soulé. Se la Roma non può accontentare Giuntoli dovrà rinunciare al giocatore, non ci vedo nulla di eclatante, anche perchè la Juve è consapevole che al 23 di luglio c’è ancora tanto tempo per ricevere offerte da altre squadre e in ogni caso, se non dovesse riuscire a cedere Soulé cercherebbe altrove i fondi per tentare l’assalto a Koopmeiners”.