La Fiorentina ha aperto alla cessione di Nico Gonzalez: Atalanta e Juve sono sulle tracce del giocatore ma occhio a Koopmeiners

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e la Juve ha ancora diverse operazioni da chiudere. Giuntoli è infatti alla ricerca di un esterno d’attacco ed è da tempo sulle tracce di Nico Gonzalez. Ora che la Fiorentina ha acquistato Nico Gonzalez, i viola hanno aperto alla cessione ma non per i 30 milioni proposti dai bianconeri. Ne serviranno almeno 40.

Mercato Juve, intreccio con l’Atalanta

È qui che secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio entra in gioco l’Atalanta. Anche i nerazzurri vogliono Nico Gonzalez e allo stesso tempo sperano di riuscire a convincere Koopmeiners a restare e non andare alla Juve. La speranza della Dea, quindi, è che almeno una delle due cose diventi realtà. Gasperini vorrebbe infatti poter contare ancora su Koopmeiners o per lo meno riuscire ad acquistare Nico Gonzalez. Staremo a vedere.