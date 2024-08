Calciomercato, Nico Gonzalez alla Juve? L’Atalanta torna alla carica

Nico Gonzalez andrà alla Juve? I bianconeri hanno il sì del giocatore ma l'Atalanta può far cambiare i piani di Giuntoli

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Gudmundsson dal Genoa e ora si prepara a vendere Nico Gonzalez. La Juve è da settimane sulle tracce dell’argentino ma ora la situazione può cambiare di colpo. L’Atalanta è tornato alla carica e rischia di superare i bianconeri.

Calciomercato, Nico Gonzalez-Juve: occhio all’Atalanta

In questi ultimi giorni di calciomercato l’Atalanta oltre a Koopmeiners rischia di dire addio anche a Lookman (ieri non convocato e cercato dal PSG) e a Tourè (a un passo dallo Stoccarda). I nerazzurri avranno quindi molto denaro da spendere e il disperato bisogno di nuovi attaccanti. Ecco quindi che potrebbero tornare con forza su Nico Gonzalez, per cui Commisso potrebbe anche alzare le richieste a 40 milioni. La Juve aspetta di capire ma è fiduciosa visto che ha già il sì del giocatore. E non è finita: sta circolando una voce pesantissima su una decisione che Giuntoli sta per prendere <<<